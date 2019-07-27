Лихач на BMW пробил новый вход в бар, чтобы отомстить за высокие цены
17:19, 27 Июль 2019
До этого пьяный водитель заказал бутылку шампанского за 100 тысяч рублей, но узнав о цене, вышел из себя.
ДТП, в котором, по счастью, никто не пострадал, произошло сегодня утром. В нем оказались замешаны дорогой алкоголь, черный BMW, его гордый обладатель, а так же бар On Bar. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель иномарки дважды таранил своим автомобилем входную группу питейного заведения. Зачем? А чтобы отомстить за обиду!
Сейчас полицейские ищут дебошира-разрушителя, потому что после своей эпической выходки он, убоявшись ответственности, покинул место происшествия.
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По оперативным сведениям, это мужчина по имени Александр, который сам был посетителем заведения. Он заказал бутылку шампанского стоимостью 100 тысяч рублей, перевел онлайн лишь 50 тысяч рублей. Возможно, он находился в такой степени опьянения, что не осознавал, что и сколько стоит и нужно ли ему это.
«Переварив» цену за игристое, мужчина, видимо, решил отказаться от дорогого напитка. Устроил скандал, требуя вернуть ему деньги И не получив удовлетворения, придумал план мести — нанести ущерб заведению. Пострадавшие собственники On Bar написали заявление в полицию. Проводится проверка
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