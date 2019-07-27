Лихач на BMW пробил новый вход в бар, чтобы отомстить за высокие цены

ДТП, в котором, по счастью, никто не пострадал, произошло сегодня утром. В нем оказались замешаны дорогой алкоголь, черный BMW, его гордый обладатель, а так же бар On Bar. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель иномарки дважды таранил своим автомобилем входную группу питейного заведения. Зачем? А чтобы отомстить за обиду!

Сейчас полицейские ищут дебошира-разрушителя, потому что после своей эпической выходки он, убоявшись ответственности, покинул место происшествия.

