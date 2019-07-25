Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

На стройке у Макаровского моста сгорел манипулятор

11:18, 25 Июль 2019
667822_2367563437.jpg
Фото: ИА «Новый день»
Рабочий, задевший высоковольтные провода, погиб.

На стройплощадке возле Макаровского моста загорелся кран-манипулятор, задевший высоковольтные провода. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что спасателей вызвали в 9.19 утра. На место отправили две пожарные машины, но к тушению смогли приступить только когда энергетики обесточили ЛЭП — все находилось под напряжением в десять тысяч вольт. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Потушить огонь смогли за три минуты. Водитель манипулятора погиб. Сейчас следственный комитет выясняет все обстоятельства происшествия.

Возгорание произошло на примыкании Макаровского моста к улице Гражданской, которую открыли для автомобилистов 15 июля. Работы на участке продолжатся до конца ноября.

«По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «На стройке у Макаровского моста сгорел манипулятор»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, пожар, происшествия, Макаровский мост, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
25 июля в 19:00
С Александр Давыдов
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов