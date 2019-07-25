На стройке у Макаровского моста сгорел манипулятор

На стройплощадке возле Макаровского моста загорелся кран-манипулятор, задевший высоковольтные провода. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что спасателей вызвали в 9.19 утра. На место отправили две пожарные машины, но к тушению смогли приступить только когда энергетики обесточили ЛЭП — все находилось под напряжением в десять тысяч вольт. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Потушить огонь смогли за три минуты. Водитель манипулятора погиб. Сейчас следственный комитет выясняет все обстоятельства происшествия.

Возгорание произошло на примыкании Макаровского моста к улице Гражданской, которую открыли для автомобилистов 15 июля. Работы на участке продолжатся до конца ноября.