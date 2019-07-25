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На станции метро «Чкаловская» мальчик упал с платформы

13:18, 25 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Ребенок увлекся телефоном.

Мальчик упал с платформы на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Ребенок увлекся телефоном и не заметил, как подошел к краю платформы и соскользнул вниз. Недолго думая, ребенок побежал по рельсам в сторону тоннеля, но его поспешил спасти сотрудник метрополитена. Мальчика успели вытащить до прибытия поезда. Жуткое видео с места происшествия появилось на Е1:


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В метрополитене подтвердили информацию о падении мальчика и сказали, что все закончилось благополучно. Будьте внимательны на дорогах и во время ожидания транспорта. Смотрите за детьми и не увлекайтесь гаджетами в опасных местах.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, метро Екатеринбург, Чкаловский район, дети, телефон
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