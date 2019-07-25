На станции метро «Чкаловская» мальчик упал с платформы

Мальчик упал с платформы на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Ребенок увлекся телефоном и не заметил, как подошел к краю платформы и соскользнул вниз. Недолго думая, ребенок побежал по рельсам в сторону тоннеля, но его поспешил спасти сотрудник метрополитена. Мальчика успели вытащить до прибытия поезда. Жуткое видео с места происшествия появилось на Е1:



