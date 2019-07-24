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Двое мужчин напали на общественника в Екатеринбурге

14:22, 24 Июль 2019
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Фото: Facebook Андрея Альшевских
Алексея Беззуба оглушили на улице Готвальда два часа назад.

Двое неизвестных мужчин напали на общественника Алексея Беззуба в Екатеринбурге. Он сообщил, что нападение произошло два часа назад на улице Готвальда. Общественник написал о происшествии на странице в Facebook:

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Оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20-30. Спортсмены, били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам.

Алексей Беззуб
общественник

Беззуб добавил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. ЕТВ попытался дозвониться до пострадавшего за комментарием, но у него отключен телефон.

Общественник тщательно следил за благоустройством Екатеринбурга и чаще всего критиковал мэрию города. Последний запоминающийся инцидент произошел между Алексеем Беззубом и депутатом гордумы Александром Колесниковым. Они устроили потасовку на последнем заседании рабочей группы по храму.

До этого в марте 2019 года неизвестные напали на главу «Лиги ЖКХ» Илью Сотонина. Парни в масках поджидали его у гостиницы «Исеть». Сотонин связал нападение с его профессиональной деятельностью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, избиение, нападение, общественники, Свердловская область , Екатеринбург, Алексей Беззуб
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