Двое мужчин напали на общественника в Екатеринбурге

Беззуб добавил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. ЕТВ попытался дозвониться до пострадавшего за комментарием, но у него отключен телефон.

Общественник тщательно следил за благоустройством Екатеринбурга и чаще всего критиковал мэрию города. Последний запоминающийся инцидент произошел между Алексеем Беззубом и депутатом гордумы Александром Колесниковым. Они устроили потасовку на последнем заседании рабочей группы по храму.

До этого в марте 2019 года неизвестные напали на главу «Лиги ЖКХ» Илью Сотонина. Парни в масках поджидали его у гостиницы «Исеть». Сотонин связал нападение с его профессиональной деятельностью.