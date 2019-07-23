Помощнику полпреда Цуканова предъявили обвинение в госизмене

Помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву предъявили обвинение в госизмене. «Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого», — цитирует ТАСС следователя. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на его арест. Заседание проходит в закрытом режиме.

Александра Воробьева задержали 4 июля в рамках уголовного дела о госизмене. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство. Он проведет под стражей два месяца. Помощником полпреда Александр Воробьев был назначен в июле 2018 года, до этого он семь лет проработал в правительстве Калининградской области. Информацию об Александре Воробьеве уже удалили с официального портала полпредства.



Сам полпред Николай Цуканов заявил, что сотрудники ведомства шокированы произошедшим, но готовы сотрудничать со следствием.