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12 человек остались без жилья после взрыва газа в поселке Буланаш

10:34, 23 Июль 2019
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Взрывной волной выбило все окна, а на несущей стене появились трещины. 

В свердловском поселке Буланаш произошел взрыв бытового газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Кутузова. Один человек пострадал, его доставили в больницу с серьезными ожогами. После взрыва на несущей стене дома образовались трещины, взрывной волной выбило все стекла помещений и повредило два автомобиля, припаркованных на улице. Две квартиры полностью разрушены.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки в квартире № 2. Владелец помещения этого не заметил и решил закурить. В остальных квартирах газ проведен не был. Сейчас территорию вокруг дома оцепили сотрудники полиции. Четверо жителей дома разместили в центре социальной помощи, еще восемь человек остались у родственников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После взрыва в городе провели экстренное заседании по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из резервного фонда администрации Артемовского округа выделили 140 тысяч рублей на проведение экспертизы дома, которая определит, смогут ли туда вернуться жители. За расследованием следит городская прокуратура.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, жилье, взрыв газа, взрыв, газ, Свердловская область
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