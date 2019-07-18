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В Екатеринбурге шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с иномаркой

16:53, 18 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Травмы получили беременная женщина и пятилетний мальчик. 

В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом № 56. На улице Щорса в него врезался автомобиль Toyota RAV4, который выезжал с прилегающей территории. Удар пришелся на переднюю дверь автобуса — пострадали шесть человек, среди которых пятилетний мальчик, 16-летняя школьница и беременная женщина. Их доставили в больницу. Пресс-секретарь свердловского отделения ГУ МВД Валерий Горелых, оба водителя имели водительский стаж больше десяти лет.

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Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус. Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее их отправили на экспертизу. Транспортные средства получили незначительные повреждения. На место аварии помимо нарядов ДПС выехали лично глава городской ГИБДД Вадим Буйдалин
Валерий Горелых
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Транспорт пускают в объезд. Полиция начала проверку.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, дети, ДТП, пробка, транспорт, автобус, Екатеринбург, Валерий Горелых
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