В Екатеринбурге шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с иномаркой
16:53, 18 Июль 2019
Травмы получили беременная женщина и пятилетний мальчик.
В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом № 56. На улице Щорса в него врезался автомобиль Toyota RAV4, который выезжал с прилегающей территории. Удар пришелся на переднюю дверь автобуса — пострадали шесть человек, среди которых пятилетний мальчик, 16-летняя школьница и беременная женщина. Их доставили в больницу. Пресс-секретарь свердловского отделения ГУ МВД Валерий Горелых, оба водителя имели водительский стаж больше десяти лет.
Семь раз плати, один — живи
Выбираем меньшее из двух зол в решении квартирного вопроса в Екатеринбурге.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус. Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее их отправили на экспертизу. Транспортные средства получили незначительные повреждения. На место аварии помимо нарядов ДПС выехали лично глава городской ГИБДД Вадим Буйдалин
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Транспорт пускают в объезд. Полиция начала проверку.