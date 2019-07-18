В Екатеринбурге шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с иномаркой

В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом № 56. На улице Щорса в него врезался автомобиль Toyota RAV4, который выезжал с прилегающей территории. Удар пришелся на переднюю дверь автобуса — пострадали шесть человек, среди которых пятилетний мальчик, 16-летняя школьница и беременная женщина. Их доставили в больницу. Пресс-секретарь свердловского отделения ГУ МВД Валерий Горелых, оба водителя имели водительский стаж больше десяти лет.