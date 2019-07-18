Организатор 25 подставных ДТП в Екатеринбурге может сесть на 11 лет 

В Ленинском суде Екатеринбурга начали оглашение приговора по делу банды мошенников , которые получали страховые выплаты за подстроенные ДТП. Организаторы покупали дорогие иномарки , страховали их и искали водителей , на которых оформляли мнимые аварии. Отдельные люди создавали видимость повреждений на автомобилях и получали выплаты.





« МВД установило причастность обвиняемых к 25 эпизодам

противоправной деятельности. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля , пистолет Макарова , ножи , дубинки , использовавшиеся при совершении преступлений , а также иные важные предметы и документы», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



