Организатор 25 подставных ДТП в Екатеринбурге может сесть на 11 лет
17:45, 18 Июль 2019
Шота Катамадзе не явился на вынесение приговора.
В Ленинском суде Екатеринбурга начали оглашение приговора по делу банды мошенников, которые получали страховые выплаты за подстроенные ДТП. Организаторы покупали дорогие иномарки, страховали их и искали водителей, на которых оформляли мнимые аварии. Отдельные люди создавали видимость повреждений на автомобилях и получали выплаты.
«МВД установило причастность обвиняемых к 25 эпизодам
противоправной деятельности. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также иные важные предметы и документы», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
По версии МВД, лидером группы может быть ранее судимый Руслан Рамазанов, который сейчас находится в розыске. Еще один фигурант — Шота Катамадзе. За мошенничество в сфере автострахования им грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинение запросило для него 11 лет лишения свободы, но он не явился на вынесение приговора. Еще два обвиняемых заключили сделку со следствием, третий — умер. Сотрудники ОВД арестовали имущество обвиняемых на три миллиона рублей во время следствия. Обвиняемые погасили эту часть ущерба.
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