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Дело водителя, сбившего пешеходов на Фурманова, направили в суд

15:36, 16 Июль 2019
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Фото: ИА «СОВА»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Прокуратура направила в суд уголовное дело водителя Honda C-RV, который в ноябре 2018 года сбил маму с ребенком и мужчину на Фурманова. Ранее мужчину выпустили из СИЗО и разрешили ему находиться дома до суда. Ему запретили покидать квартиру ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, пользоваться интернетом и управлять машиной. Но прокурор подал апелляцию и мужчину вернули за решетку.

Автомобилист ехал по Фурманова со стороны Уктусской в направлении 8 Марта. Мужчина выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода на перекрестке Фурманова — Уктусская. Двигаясь со скоростью 82,6 километра в час, обвиняемый сбил трех пешеходов: двухлетнего мальчика Ваню на велосипеде, женщину и мужчину.

После ДТП все трое попали в больницу, но серьезнее остальных пострадал малыш. Он получил черепно-мозговую травму. Мальчика выписали из больницы только в середине января. Родителям пришлось приложить много усилий, чтобы Ваня снова смог играть и ходить.

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Авторы:
Арина Осипова
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Происшествия, прокуратура Свердловской области, ДТП на Фурманова, авария на Фурманова, дети, Свердловская область , Екатеринбург
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