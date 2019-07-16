Дело водителя, сбившего пешеходов на Фурманова, направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело водителя Honda C-RV, который в ноябре 2018 года сбил маму с ребенком и мужчину на Фурманова. Ранее мужчину выпустили из СИЗО и разрешили ему находиться дома до суда. Ему запретили покидать квартиру ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, пользоваться интернетом и управлять машиной. Но прокурор подал апелляцию и мужчину вернули за решетку.

Автомобилист ехал по Фурманова со стороны Уктусской в направлении 8 Марта. Мужчина выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода на перекрестке Фурманова — Уктусская. Двигаясь со скоростью 82,6 километра в час, обвиняемый сбил трех пешеходов: двухлетнего мальчика Ваню на велосипеде, женщину и мужчину.

После ДТП все трое попали в больницу, но серьезнее остальных пострадал малыш. Он получил черепно-мозговую травму. Мальчика выписали из больницы только в середине января. Родителям пришлось приложить много усилий, чтобы Ваня снова смог играть и ходить.