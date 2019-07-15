В свердловском городе в выходные утонули два мальчика

Два брата восьми и 17 лет утонули в воскресенье, 14 июля, на реке Тагил. Мужчина вместе с другом и тремя сыновьями отправился на рыбалку и упустил детей из виду, когда все приехали на место. Мужчины пошли искать место для рыбалки, а мальчики побежали купаться. Старший брат пытался спасти младшего, но в итоге сам скрылся под водой.

О гибели двух мальчиков отцу сообщил третий сын. Мужчины бросились спасать их, но достали из-под воды только восьмилетнего ребенка. Он был без чувств, скорая помощь не смогла вернуть его к жизни, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Позднее водолазы достали тело старшего сына.