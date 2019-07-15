В свердловском городе в выходные утонули два мальчика
Два брата восьми и 17 лет утонули в воскресенье, 14 июля, на реке Тагил. Мужчина вместе с другом и тремя сыновьями отправился на рыбалку и упустил детей из виду, когда все приехали на место. Мужчины пошли искать место для рыбалки, а мальчики побежали купаться. Старший брат пытался спасти младшего, но в итоге сам скрылся под водой.
О гибели двух мальчиков отцу сообщил третий сын. Мужчины бросились спасать их, но достали из-под воды только восьмилетнего ребенка. Он был без чувств, скорая помощь не смогла вернуть его к жизни, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Позднее водолазы достали тело старшего сына.
Сейчас следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут соответствующее решение. Следователи напоминают, что за детьми необходимо смотреть всегда независимо от их возраста и умения плавать.
За май–июнь 2019 года в Свердловской области утонули 15 человек. Среди них было пять детей.