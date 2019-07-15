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В свердловском городе в выходные утонули два мальчика

12:40, 15 Июль 2019
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Фото: pixabay
Трое детей вместе с отцом и его другом поехали рыбачить. Но сыновья остались без присмотра и погибли.

Два брата восьми и 17 лет утонули в воскресенье, 14 июля, на реке Тагил. Мужчина вместе с другом и тремя сыновьями отправился на рыбалку и упустил детей из виду, когда все приехали на место. Мужчины пошли искать место для рыбалки, а мальчики побежали купаться. Старший брат пытался спасти младшего, но в итоге сам скрылся под водой.

О гибели двух мальчиков отцу сообщил третий сын. Мужчины бросились спасать их, но достали из-под воды только восьмилетнего ребенка. Он был без чувств, скорая помощь не смогла вернуть его к жизни, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Позднее водолазы достали тело старшего сына.

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Сейчас следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут соответствующее решение. Следователи напоминают, что за детьми необходимо смотреть всегда независимо от их возраста и умения плавать.

За май–июнь 2019 года в Свердловской области утонули 15 человек. Среди них было пять детей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , дети, Нижний Тагил, утопленник, смерть, СК РФ по Свердловской области
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