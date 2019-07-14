В Екатеринбурге полиция ищет 15-летнюю школьницу
13:41, 14 Июль 2019
Девочка ушла из дома еще в четверг, 11 июля, и до сих пор не вернулась домой.
Полицейские Екатеринбурга ищут 15-летнюю школьницу Светлану Сунгурову, которая ушла из дома еще в четверг, 11 июля, и не вернулась. По поводу девочки в субботу в дежурную часть позвонила женщина. И до сих пор неизвестно, где находится подросток.
Рост пропавшей — 163 сантиметра, телосложение плотное, волосы светло-русые с рыжим отливом ниже поясницы, глаза голубые. Светлана постоянно носит очки. Девочка была одета в голубые джинсы, белые кроссовки и фиолетовую кофту, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Если вы знаете, где сейчас Светлана Сунгурова, позвоните в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (73, 78, 80) либо 02.
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