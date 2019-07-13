На Урале грабитель вырвал у разносчика пенсий 590 тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска ОВД Красноуральска установили, что в микрорайон, где произошло ЧП, служебная машина доставила трех почтальонов. Каждый из них отправился по своему маршруту. Два работника положенную миссию выполнили в полном объеме, а третьего — поджидала засада. Неустановленный пока злоумышленник неожиданно подбежал, вырвал у женщины 1972 года рождения котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, там его поджидал легковой автомобиль. По факту ограбления полиция возбудила и расследует уголовное дело. Хочу успокоить граждан, без выплат пенсионеры не останутся. Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям.
Фото предоставлено В.Н. Горелых
Свидетели и потерпевшие описывают налетчика так: бородатый, нервный, быстрый и резкий, высокий (до 180 сантиметров) мужчина атлетического телосложения, в черно-сером спортивном костюме и бейсболке, поверх которой был натяну капюшон.
Всех,
кто может пояснить что-либо о личности подозреваемого, просят обращаться по телефону:
8 (34343) 2-22-84 или 8 (343) 358-71-61.