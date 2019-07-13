На Урале грабитель вырвал у разносчика пенсий 590 тысяч рублей

Свидетели и потерпевшие описывают налетчика так: бородатый, нервный, быстрый и резкий, высокий (до 180 сантиметров) мужчина атлетического телосложения, в черно-сером спортивном костюме и бейсболке, поверх которой был натяну капюшон.

Всех, кто может пояснить что-либо о личности подозреваемого, просят обращаться по телефону: 8 (34343) 2-22-84 или 8 (343) 358-71-61.

