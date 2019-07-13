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На Урале грабитель вырвал у разносчика пенсий 590 тысяч рублей

12:10, 13 Июль 2019
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Фото: pixabay
Известно, что бородатый налетчик поджидал свою жертву в засаде. Сейчас преступника ищет полиция.
Дерзкое, практически киношное, ограбление произошло в Красноуральске. 45-летний сотрудник «Почты России» нес сумку с пенсионными деньгами. Охраны при нем никакой не было. И когда перед почтальоном неожиданно возник грабитель — «нервный, быстрый и резкий», как его описывают свидетели — разносчик пенсий растерялся. А налетчик не встретил сопротивления. Вырвал сумку и скрылся. По данным, ГУ МВД Свердловской области, добычей налетчика стала крупная сумма — 591 тысяча 591 рубль.
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Сотрудники уголовного розыска ОВД Красноуральска установили, что в микрорайон, где произошло ЧП, служебная машина доставила трех почтальонов. Каждый из них отправился по своему маршруту. Два работника положенную миссию выполнили в полном объеме, а третьего — поджидала засада. Неустановленный пока злоумышленник неожиданно подбежал, вырвал у женщины 1972 года рождения котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, там его поджидал легковой автомобиль. По факту ограбления полиция возбудила и расследует уголовное дело. Хочу успокоить граждан, без выплат пенсионеры не останутся. Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
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Фото предоставлено В.Н. Горелых

Свидетели и потерпевшие описывают налетчика так: бородатый, нервный, быстрый и резкий, высокий (до 180 сантиметров) мужчина атлетического телосложения, в черно-сером спортивном костюме и бейсболке, поверх которой был натяну капюшон.

Всех, кто может пояснить что-либо о личности подозреваемого, просят обращаться по телефону: 8 (34343) 2-22-84 или 8 (343) 358-71-61.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Происшествия, ограбление, Валерий Горелых
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