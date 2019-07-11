В екатеринбургском гараже нашли 76 тысяч пачек сигарет без маркировки

В гараже на улице Крестинского обнаружили подпольный склад табачной продукции. Полиция и ФСБ изъяли 76 тысяч пачек , которые продавали под марками Manchester, President, Marlboro, « Престиж» и Донского табака. Владельцем оказался 44 летний мужчина по имени Тэльман. В его машине нашли полмиллиона рублей , происхождение которых он не смог объяснить. Оказалось , что его сигареты продвали на розничных пунктах региона.





« Нарушитель , вероятно , осознав , что дело , как говорится , табак , написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен , источника постоянного заработка не имеет , в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован , директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным , ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 миллиона рублей », — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.





Мужчину обвинили в производстве немаркированной продукции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.