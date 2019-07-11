В екатеринбургском гараже нашли 76 тысяч пачек сигарет без маркировки
15:04, 11 Июль 2019
Ущерб от бизнеса оценивают в 11 миллионов рублей.
В гараже на улице Крестинского обнаружили подпольный склад табачной продукции. Полиция и ФСБ изъяли 76 тысяч пачек, которые продавали под марками Manchester, President, Marlboro, «Престиж» и Донского табака. Владельцем оказался 44 летний мужчина по имени Тэльман. В его машине нашли полмиллиона рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Оказалось, что его сигареты продвали на розничных пунктах региона.
«Нарушитель, вероятно, осознав, что дело, как говорится, табак, написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является. По предварительным данным, ущерб от его незаконной деятельности составляет более 11,5 миллиона рублей», — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Мужчину обвинили в производстве немаркированной продукции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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