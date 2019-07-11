Шторм лишил жителей свердловского города газа и электричества
08:50, 11 Июль 2019
Спасатели работают в Кушве.
Вечером 10 июля по Кушве пронесся шторм: шел сильный дождь, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Из-за этого деревья повалили ЛЭП, из-за чего жители частного сектора лишились электричества. Также в некоторых домах отключилось газоснабжение.
«По оперативным данным, произошло отключение электроэнергии в 274 частных жилых домах и нарушение газоснабжения в 28 частных жилых домах, с количеством населения 442 человека, из них 43 ребенка», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Также деревья пробили кровлю у восьми домов, но их обитатели от расселения отказались.
Погибших или пострадавших нет. Сейчас на месте работают спасатели и энергетики, которые восстанавливают электричество. На трассе Екатеринбург — Серов, где также упали деревья (четыре, по сообщениям МЧС), уже прибрались.
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