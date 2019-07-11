Шторм лишил жителей свердловского города газа и электричества

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« По оперативным данным , произошло отключение электроэнергии в 274 частных жилых домах и нарушение газоснабжения в 28 частных жилых домах , с количеством населения 442 человека , из них 43 ребенка», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Также деревья пробили кровлю у восьми домов , но их обитатели от расселения отказались.







Погибших или пострадавших нет. Сейчас на месте работают спасатели и энергетики , которые восстанавливают электричество. На трассе Екатеринбург — Серов , где также упали деревья ( четыре , по сообщениям МЧС), уже прибрались.

Вечером 10 июля по Кушве пронесся шторм: шел сильный дождьпорывы ветра достигали 17 метров в секунду. Из-за этого деревья повалили ЛЭПиз-за чего жители частного сектора лишились электричества. Также в некоторых домах отключилось газоснабжение.