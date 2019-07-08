В Екатеринбурге консул Болгарии попал в ДТП у Главпочтамта

Консул Болгарии Пламен Петков попал в ДТП у Главпочтамта в Екатеринбурге накануне вечером, 7 июля. На странице «Екатеринбург ЧП/ДТП» в Instagram подписчики сообщили, что трамвай № 13 снес Nissan Tiana. Вероятно, консул за рулем иномарки собирался повернуть налево и не заметил приближающийся трамвай. В аварию также попала машина Toyota Land Cruiser. Она ехала впереди автомобиля с красными номерами. Водители не пострадали.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых рассказал ЕТВ , что с трамваем столкнулся не Nissan, а Toyota. Автомобиль выехал на трамвайные пути и попал в аварию. Из-за того , что машина консула стояла рядом , ее тоже зацепило. Водителя Toyota привлекли к административной ответственности.