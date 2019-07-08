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Трамвай №13 сбил пешехода на Верх-Исетском бульваре

09:42, 08 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчину госпитализировали. Движение электротранспорта в сторону проспекта Ленина временно закрыли.

Трамвай № 13 сбил пешехода на Верх-Исетском бульваре. Из-за происшествия движение трамваев в сторону проспекта Ленина временно закрыли. Как сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, мужчина переходил дорогу через пути на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 23.

Другое происшествие с 13 трамваем случилось накануне вечером. Иномарка консула Болгарии столкнулась с электротранспортом у Главпочтамта. Никто не пострадал.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, ГИБДД, пешеходы, авария, трамвай, ВИЗ, Екатеринбург
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