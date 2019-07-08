Трамвай №13 сбил пешехода на Верх-Исетском бульваре
09:42, 08 Июль 2019
Мужчину госпитализировали. Движение электротранспорта в сторону проспекта Ленина временно закрыли.
Трамвай № 13 сбил пешехода на Верх-Исетском бульваре. Из-за происшествия движение трамваев в сторону проспекта Ленина временно закрыли. Как сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, мужчина переходил дорогу через пути на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 23.
Другое происшествие с 13 трамваем случилось накануне вечером. Иномарка консула Болгарии столкнулась с электротранспортом у Главпочтамта. Никто не пострадал.
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