Трамвай № 13 сбил пешехода на Верх-Исетском бульваре. Из-за происшествия движение трамваев в сторону проспекта Ленина временно закрыли. Как сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, мужчина переходил дорогу через пути на красный сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали в больницу № 23.

Другое происшествие с 13 трамваем случилось накануне вечером. Иномарка консула Болгарии столкнулась с электротранспортом у Главпочтамта. Никто не пострадал.