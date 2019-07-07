Три уральца погибли в загоревшейся автоцистерне по пути с Конжака

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Автоцистерна перевернулась и загорелась. Трое человек не сумели спастись , они погибли в пожаре. Оставшиеся семеро пассажиров получили травмы , их госпитализировали в больницу , рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры. Прибывшие на место дорожные полицейские выяснили , что водитель был сильно пьян. Сейчас решается вопрос о том , чтобы взять мужчину под административный арест.





Известно , что туристы , севшие в автоцистерну , двигались с марафона на Конжаке. Поэтому прокуратура проверит не только предприятие , на котором работает водитель , но и организаторов марафона « Конжак-2019» — на предмет того , насколько серьезно они подходят к правилам безопасности.

Около полуночи 6 июля двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы — они опросили водителя подвезти ихна что он согласился. Чуть позже он так же подсадил к себе еще восемь человекпозволив им всем взобраться на цистерну. В какой-то момент скорость стала слишком большойводитель не смог справиться с управлениеммашину повело в кювет. Перед этим мужчина крикнул пассажирамчтобы они спрыгивалии выпрыгнул сам.