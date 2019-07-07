Три уральца погибли в загоревшейся автоцистерне по пути с Конжака
16:31, 07 Июль 2019
Водитель грузовика, который согласился подвезти туристов, был сильно пьян.
Около полуночи 6 июля двое туристов остановили автоцистерну на дороге с Иовской платы — они опросили водителя подвезти их, на что он согласился. Чуть позже он так же подсадил к себе еще восемь человек, позволив им всем взобраться на цистерну. В какой-то момент скорость стала слишком большой, водитель не смог справиться с управлением, машину повело в кювет. Перед этим мужчина крикнул пассажирам, чтобы они спрыгивали, и выпрыгнул сам.
Автоцистерна перевернулась и загорелась. Трое человек не сумели спастись, они погибли в пожаре. Оставшиеся семеро пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницу, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры. Прибывшие на место дорожные полицейские выяснили, что водитель был сильно пьян. Сейчас решается вопрос о том, чтобы взять мужчину под административный арест.
Известно, что туристы, севшие в автоцистерну, двигались с марафона на Конжаке. Поэтому прокуратура проверит не только предприятие, на котором работает водитель, но и организаторов марафона «Конжак-2019» — на предмет того, насколько серьезно они подходят к правилам безопасности.
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