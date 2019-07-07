Пьяный свердловчанин протаранил жилой дом после получения прав
15:54, 07 Июль 2019
Житель Сухого Лога так сильно радовался, что ему вернули водительское удостоверение, что напился и разбил свою Mazda.
Около полуночи 6 июля на пульт дежурного ГИБДД Сухого Лога поступило тревожное сообщение — кроссовер Mazda въехал в угол жилого дома в переулке Буденного. Прибывшие на место дорожные полицейские обнаружили за рулем пьяного 39-летнего мужчину. Из-за своего состояния он не смог на большой скорости повернуть с Буденного на Победы, съехал с дороги и врезался в дом.
Выяснилось, что мужчина так весело отмечал возвращенные ему накануне водительские права (их отбирали также за нетрезвое вождение), то решился сесть за руль пьяным, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
По счастливой случайности в квартире, в стену которой въехал нетрезвый мужчина, уже никто не живет — дом расселяют. Тем не менее, травмы получил сам водитель. Он отправился в больницу, а его брат, который ехал на переднем сидении, от медицинской помощи отказался.
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Фото: УГИБДД по Свердловской области
Друзья, с которыми водитель отмечал возвращение прав, пытались выгородить его, утверждая, что за рулем Mazda был кто-то из них, но инспекторы опросили очевидцев ДТП и выяснили правду.
Сейчас дорожные полицейские ведут административное расследование.
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