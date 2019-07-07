Пьяный свердловчанин протаранил жилой дом после получения прав

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По счастливой случайности в квартире , в стену которой въехал нетрезвый мужчина , уже никто не живет — дом расселяют. Тем не менее , травмы получил сам водитель. Он отправился в больницу , а его брат , который ехал на переднем сидении , от медицинской помощи отказался.





Выяснилосьчто мужчина так весело отмечал возвращенные ему накануне водительские праваих отбирали также за нетрезвое вождение), то решился сесть за руль пьянымрассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.