Без пострадавших: спасатели рассказали об итогах пожара на Вайнера

МЧС по Свердловской области пока выясняет причину пожара на улице Вайнера в Екатеринбурге. Пожарные потушили горящий памятник архитектуры вечером 5 июля.

По словам спасателей, пожар тушили с двух сторон — с фасада здания и изнутри подъезда. Огонь повредили три жилые квартиры и три балкону. »Быстрому распространению огня способствовали пустотные перекрытия и перегородки здания», — уточнили в МЧС. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали десять человек: никто не пострадал. Корреспондент ЕТВ сообщал, что из горящей квартиры спасли кота и собаку.

Пожар тушили 75 человек и 20 единиц пожарно-спасательной техники, 75 человек. Пострадавших нет. Жителям пострадавших от огня квартир пережить трагедию помогают психологи МЧС. Погорельцам предложили разместиться в общежитии УрФУ. Причину возгорания устанавливают дознаватели и эксперты.