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В Екатеринбурге на вокзале задержали пассажира с 500 граммами гашиша

13:24, 05 Июль 2019
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Фото: pixabay.com
Транспортные полицейские изъяли 500 граммов наркотического вещества.

Жителя Нижнего Тагила задержали на перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Он вышел из поезда, прибывшего из Санкт-Петербурга с пятью подозрительными брикетами, на которых стояли клейма клеймами в виде знака евро и снежинки. Эксперты установили, что мужчина привез в уральскую столицу 500 граммов гашиша.

Тагильчанина задержали, предъявили ему обвинение по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Оперативники установили, что гашиш дилер приобрел в Санкт-Петербурге. Забрав партию в тайнике-закладке, собирался расфасовать полкилограмма наркотика и продать через собственный интернет-магазин. Расследование уголовного дела продолжается.

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Накануне сотрудники Уральского таможенного управления сообщили о задержании жителя Нижнего Тагила, также распространяющего наркотики через собственный интернет-магазин. Наркодилер был задержан при получении посылки из Польши, в которой находились 750 доз ЛСД.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, транспортная полиция, наркотики
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