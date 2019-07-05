В Екатеринбурге на вокзале задержали пассажира с 500 граммами гашиша

Жителя Нижнего Тагила задержали на перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Он вышел из поезда, прибывшего из Санкт-Петербурга с пятью подозрительными брикетами, на которых стояли клейма клеймами в виде знака евро и снежинки. Эксперты установили, что мужчина привез в уральскую столицу 500 граммов гашиша.

Тагильчанина задержали, предъявили ему обвинение по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Оперативники установили, что гашиш дилер приобрел в Санкт-Петербурге. Забрав партию в тайнике-закладке, собирался расфасовать полкилограмма наркотика и продать через собственный интернет-магазин. Расследование уголовного дела продолжается.