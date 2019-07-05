На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку

На Уралмаше подросток выстрелил из пневматического пистолета в девочку. Инцидент произошел вечером , 4 июля , на улице Восстания. Пострадавшую доставили в больницу с ранением руки. Известно , что перед выстрелом подростки бурно ссорились. Сотрудники полиции начали проверку. Они устанавливают личность стрелявшего парня и его причастность к происшествию , сообщили в УМВД по Екатеринбургу.



