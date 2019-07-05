На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
10:09, 05 Июль 2019
Парень достал пневматическое оружие после ссоры.
На Уралмаше подросток выстрелил из пневматического пистолета в девочку. Инцидент произошел вечером, 4 июля, на улице Восстания. Пострадавшую доставили в больницу с ранением руки. Известно, что перед выстрелом подростки бурно ссорились. Сотрудники полиции начали проверку. Они устанавливают личность стрелявшего парня и его причастность к происшествию, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Три дня назад на Уралмаше застрелили экс-лидера киргизской диаспоры и бизнесмена «Таганского ряда» Камчыбека Каримова. Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой». После происшествия вице-губернатор Сергей Бидонько встретился с руководителями киргизской даспоры. Дипломат Нурлан Алымбеков сообщил, что случившееся воспринимают как бытовой конфликт и не видят в нем национальной подоплеки.
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