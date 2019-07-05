На Вайнера горит памятник архитектуры
17:45, 05 Июль 2019
Информации о пострадавших пока нет.
На улице Вайнера загорелся шестиэтажный дом — объект культурного наследия. В МЧС по Свердловской области сообщили, что в ликвидации пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники. Сообщение в МЧС поступило в 17:33.
На первом этаже располагаются административные помещения, остальные этажи жилые. Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент ЕТВ с места событий передает, что всех жильцов эвакуировали. Очевидцы говорят, что огонь пошел с балкона. Сейчас на Вайнера тяжело дышать из-за дыма.
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