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На Вайнера горит памятник архитектуры

17:45, 05 Июль 2019
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Центр Екатеринбурга заволокло дымом
Фото: ЕТВ
Информации о пострадавших пока нет.
На улице Вайнера загорелся шестиэтажный дом — объект культурного наследия. В МЧС по Свердловской области сообщили, что в ликвидации пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники. Сообщение в МЧС поступило в 17:33.

На первом этаже располагаются административные помещения, остальные этажи жилые. Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент ЕТВ с места событий передает, что всех жильцов эвакуировали. Очевидцы говорят, что огонь пошел с балкона. Сейчас на Вайнера тяжело дышать из-за дыма.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , Екатеринбург, Вайнера
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