На Вайнера горит памятник архитектуры

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На первом этаже располагаются административные помещения , остальные этажи жилые. Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент ЕТВ с места событий передает , что всех жильцов эвакуировали. Очевидцы говорят , что огонь пошел с балкона. Сейчас на Вайнера тяжело дышать из-за дыма.

На улице Вайнера загорелся шестиэтажный дом — объект культурного наследия. В МЧС по Свердловской области сообщиличто в ликвидации пожара участвуют 24 человека и семь единиц техники. Сообщение в МЧС поступило в 17:33.