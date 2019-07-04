В «Кольцово» аварийно приземлился военный самолет
08:17, 04 Июль 2019
У борта отказал один из двигателей.
Вечером 3 июля в «Кольцово» приземлился военный самолет АН-12. Борт выполнял плановый полет из Екатеринбурга в Кант (Киргизия), но сработала система сигнализации, которая рассказала о неисправности одного из двигателей.
Тогда экипаж решил прекратить полетное задание и совершил штатную посадку в «Кольцово». После проверки самолет продолжит полеты. Пострадавших в результате происшествия нет, пишет «Интерфакс» по ссылкой на пресс-службу ЦВО
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