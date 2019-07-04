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В «Кольцово» аварийно приземлился военный самолет

08:17, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
У борта отказал один из двигателей.

Вечером 3 июля в «Кольцово» приземлился военный самолет АН-12. Борт выполнял плановый полет из Екатеринбурга в Кант (Киргизия), но сработала система сигнализации, которая рассказала о неисправности одного из двигателей.

Тогда экипаж решил прекратить полетное задание и совершил штатную посадку в «Кольцово». После проверки самолет продолжит полеты. Пострадавших в результате происшествия нет, пишет «Интерфакс» по ссылкой на пресс-службу ЦВО

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Кольцово, экстренная посадка, самолет
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