В Екатеринбурге из окон 11 этажа выпала семилетняя девочка
14:13, 03 Июль 2019
Трагедия произошла на Амундсена, 118А.
Семилетняя девочка выпала из окна 11 этажа на Амундсена, 118А. «Сообщение в отдел полиции поступило в 12:40. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. К сожалению, ребенок 2012 года рождения погиб», — сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
С наступлением лета риск выпасть из окон увеличивается. Дети остаются одни в квартирах, а родители не закрывают окна. Антимоскитные сетки в проемах тоже не спасают от несчастных случаев.
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