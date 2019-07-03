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В Екатеринбурге из окон 11 этажа выпала семилетняя девочка

14:13, 03 Июль 2019
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Фото: pixabay
Трагедия произошла на Амундсена, 118А.

Семилетняя девочка выпала из окна 11 этажа на Амундсена, 118А. «Сообщение в отдел полиции поступило в 12:40. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. К сожалению, ребенок 2012 года рождения погиб», — сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С наступлением лета риск выпасть из окон увеличивается. Дети остаются одни в квартирах, а родители не закрывают окна. Антимоскитные сетки в проемах тоже не спасают от несчастных случаев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, смерть, окна, дети, СК РФ по Свердловской области, УМВД по Екатеринбургу, Свердловская область , Екатеринбург
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