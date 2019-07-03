В Екатеринбурге из окон 11 этажа выпала семилетняя девочка

Семилетняя девочка выпала из окна 11 этажа на Амундсена, 118А. «Сообщение в отдел полиции поступило в 12:40. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. К сожалению, ребенок 2012 года рождения погиб», — сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С наступлением лета риск выпасть из окон увеличивается. Дети остаются одни в квартирах, а родители не закрывают окна. Антимоскитные сетки в проемах тоже не спасают от несчастных случаев.