На Уралмаше застрелили бизнесмена из «Таганского ряда»
08:16, 03 Июль 2019
Экс-лидера киргизской диаспоры убили, когда при нем была крупная сумма денег.
Накануне днем, 2 июля, на Уралмаше застрелили экс-лидера киргизской диаспоры и бизнесмена, работающего на «Таганском ряду», Камчыбека Каримова. При нем была крупная сумма денег, но нападавшие (их было двое) не забрали их. Также они бросили машину, черный Volkswagen Touareg, на месте преступления, сообщает портал Е1 со ссылкой на помощника Каримова Урмата Курманбаева.
Произошедшее пока не комментируют ни полиция, ни следственный комитет. По городским пабликам и телеграм-каналам разошлась информация об убийстве, но как ведется расследование, есть ли в деле подозреваемые — неизвестно.
ЕТВ следит за ситуацией.
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