На Уралмаше застрелили бизнесмена из «Таганского ряда»

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Произошедшее пока не комментируют ни полиция , ни следственный комитет. По городским пабликам и телеграм-каналам разошлась информация об убийстве , но как ведется расследование , есть ли в деле подозреваемые — неизвестно.





ЕТВ следит за ситуацией.

Накануне днем2 июляна Уралмаше застрелили экс-лидера киргизской диаспоры и бизнесменаработающего наТаганском ряду», Камчыбека Каримова. При нем была крупная сумма денегно нападавшиеих было двое) не забрали их. Также они бросили машинучерный Volkswagen Touareg, на месте преступлениясообщает портал Е1 со ссылкой на помощника Каримова Урмата Курманбаева.