Екатеринбурженка пропала во время отдыха на озере

Екатеринбурженка Анна Загвоздкина пропала во время отдыха на озере в селе Молтаево Алапаевского района. 19-летняя девушка отдыхала там с друзьями и утром 1 июля около семи часов ушла в лес. На ней была разноцветная ветровка, синий закрытый купальник и сланцы, пишут в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Рост Анны — 165 сантиметров, телосложение худощавое, длинные светлые волосы и голубые глаза. У екатеринбурженки есть татуировка в виде птицы на левой ноге.

Если вам известно о местонахождении Анны Загвоздкиной, вы можете позвонить по телефону отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-53 (бесплатно). Еще можно обратиться к инфоргу поиска Евгению по номеру: 8-922-024-74-79.