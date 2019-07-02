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Екатеринбурженка пропала во время отдыха на озере

08:15, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Анна Загвоздкина ушла в лес и не вернулась. Ее ищут полицейские, спасатели, кинологи и волонтеры.

Екатеринбурженка Анна Загвоздкина пропала во время отдыха на озере в селе Молтаево Алапаевского района. 19-летняя девушка отдыхала там с друзьями и утром 1 июля около семи часов ушла в лес. На ней была разноцветная ветровка, синий закрытый купальник и сланцы, пишут в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Рост Анны — 165 сантиметров, телосложение худощавое, длинные светлые волосы и голубые глаза. У екатеринбурженки есть татуировка в виде птицы на левой ноге.

Если вам известно о местонахождении Анны Загвоздкиной, вы можете позвонить по телефону отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-53 (бесплатно). Еще можно обратиться к инфоргу поиска Евгению по номеру: 8-922-024-74-79.

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Фото: «Лиза Алерт»

ЕТВ рассказывал о том, как работает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». О его истории, последовательности поиска и популярных мифах вы можете прочитать здесь.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , озеро, поиски, Лиза Алерт, девушки, пропажи, Екатеринбург
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