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В Свердловской области погиб водитель, насмерть сбивший лося

14:03, 30 Июнь 2019
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Фото: УМВД по Свердловской области
Авария произошла минувшей ночью.

Минувшей ночью на 35 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Daewoo сбил перебегающего дорогу лося. В результате ДТП мужчина и лось погибли. Два пассажира машины – молодой человек и несовершеннолетняя девушка — получили травмы, рассказали в УМВД по Свердловской области

Сотрудниками ГАИ на месте аварии составили процессуальные документы, а также выяснили, почему случилось ДТП. По их словам, водитель Daewoo не соблюдал скоростной режим. Все обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область , ДТП, лось, смерть, Евгений Горенбург
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