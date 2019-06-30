В Свердловской области погиб водитель, насмерть сбивший лося
14:03, 30 Июнь 2019
Авария произошла минувшей ночью.
Минувшей ночью на 35 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Daewoo сбил перебегающего дорогу лося. В результате ДТП мужчина и лось погибли. Два пассажира машины – молодой человек и несовершеннолетняя девушка — получили травмы, рассказали в УМВД по Свердловской области
Сотрудниками ГАИ на месте аварии составили процессуальные документы, а также выяснили, почему случилось ДТП. По их словам, водитель Daewoo не соблюдал скоростной режим. Все обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.
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