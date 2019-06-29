Виновный в страшном ДТП на Фурманова вышел из СИЗО по решению суда

Пузырев утверждал, что перепутал педали газа и торрмоза. После того, как водителя арестовали, следствие выяснило, что в феврале 2018 он попадал в серьезную аварию, после которой у него было диагностировано неврологическое заболевание.

ДТП на перекрестке улиц Фурманова и Уктусской произошло 14 ноября 2018 года. Автомобиль Honda C-RV на высокой скорости въехал на тротуар, снес входную группу магазина, дорожное ограждение, врезался в столб и сбил трех пешеходов. Серьезнее всего пострадал двухлетний мальчик — он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ваню выписали из больницы только через несколько месяцев после ДТП.