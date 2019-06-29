Виновный в страшном ДТП на Фурманова вышел из СИЗО по решению суда
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение выпустить из СИЗО Владимира Пузырева. Водитель будет находиться до суда дома, ему запрещено покидать квартиру ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, пользоваться интернетом и управлять любыми транспортными средствами.Водитель Honda C-RV, сбивший осенью прошлого года нескольких человек, обвиняется по нескольким статьям. Пузырев может получить наказание по ст. 327, ч.3 («Использование заведомо подложного документа»), ст. 213, ч. 1 «а» («Хулиганство с применением предметов в качестве оружия»), ст. 11, ч. 3 «б» («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). За наезд на тротуаре на трех человек (мужчины, женщины и 2-летнего ребенка) следственный комитет Свердловской области возбудил по данному происшествию уголовное дело по ст. 105, ч. 3 («Покушение на убийство двух или более лиц»).
Пузырев утверждал, что перепутал педали газа и торрмоза. После того, как водителя арестовали, следствие выяснило, что в феврале 2018 он попадал в серьезную аварию, после которой у него было диагностировано неврологическое заболевание.
ДТП на перекрестке улиц Фурманова и Уктусской произошло 14 ноября 2018 года. Автомобиль Honda C-RV на высокой скорости въехал на тротуар, снес входную группу магазина, дорожное ограждение, врезался в столб и сбил трех пешеходов. Серьезнее всего пострадал двухлетний мальчик — он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ваню выписали из больницы только через несколько месяцев после ДТП.