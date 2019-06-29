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Виновный в страшном ДТП на Фурманова вышел из СИЗО по решению суда

14:16, 29 Июнь 2019
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Фото: информационное агентство «СОВА»
Водителю Honda C-RV, сбившему на тротуаре мужчину и маму с ребенком в коляске, изменила меру пресечения.

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение выпустить из СИЗО Владимира Пузырева. Водитель будет находиться до суда дома, ему запрещено покидать квартиру ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, пользоваться интернетом и управлять любыми транспортными средствами.

Водитель Honda C-RV, сбивший осенью прошлого года нескольких человек, обвиняется по нескольким статьям. Пузырев может получить наказание по ст. 327, ч.3 («Использование заведомо подложного документа»), ст. 213, ч. 1 «а» («Хулиганство с применением предметов в качестве оружия»), ст. 11, ч. 3 «б» («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). За наезд на тротуаре на трех человек (мужчины, женщины и 2-летнего ребенка) следственный комитет Свердловской области возбудил по данному происшествию уголовное дело по ст. 105, ч. 3 («Покушение на убийство двух или более лиц»).
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Пузырев утверждал, что перепутал педали газа и торрмоза. После того, как водителя арестовали, следствие выяснило, что в феврале 2018 он попадал в серьезную аварию, после которой у него было диагностировано неврологическое заболевание.

ДТП на перекрестке улиц Фурманова и Уктусской произошло 14 ноября 2018 года. Автомобиль Honda C-RV на высокой скорости въехал на тротуар, снес входную группу магазина, дорожное ограждение, врезался в столб и сбил трех пешеходов. Серьезнее всего пострадал двухлетний мальчик — он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ваню выписали из больницы только через несколько месяцев после ДТП.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, УК РФ, арест, суд, Екатеринбург, ДТП на Фурманова, ДТП
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