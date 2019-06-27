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На кольце у «Высоцкого» из-за ДТП опрокинулся автомобиль

10:21, 27 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Две машины столкнулись, когда одна из них ехала на красный по Малышева.

Два автомобиля столкнулись на кольце у Высоцкого. Одна из машин перевернулась. Как говорят очевидцы, Toyota Camry ехала на зеленый свет с кругового движения, Chevrolet Cruze — на красный по Малышева. На место происшествия приехала полиция, на кольце встал регулировщик. Водитель Toyota сообщает, что он ехал с Малышева, а Chevrolet — с круговой.

Очевидцы рассказывают, что рядом с перевернувшимся автомобилем лежит женщина. Ее госпитализируют. На Toyota, которая ехала на зеленый, нет номеров. Они могли отлететь во время ДТП.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что водитель Chevrolet Cruze пересекал перекресток улиц Розы Люксембург — Малышева на красный и столкнулся с Toyota Camry, которая ехала по Малышева со стороны Пушкина. Пострадавшая пассажирка Chevrolet с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой доставлена в горбольницу № 36.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают участников и очевидцев аварии. Начато дознание, после этого примут мотивировочное решение.

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Авторы:
Михаил ВербицкийАрина Осипова
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Теги:
Происшествия, авария, автомобиль, ДТП, Свердловская область , Екатеринбург
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