На кольце у «Высоцкого» из-за ДТП опрокинулся автомобиль

Два автомобиля столкнулись на кольце у Высоцкого. Одна из машин перевернулась. Как говорят очевидцы, Toyota Camry ехала на зеленый свет с кругового движения, Chevrolet Cruze — на красный по Малышева. На место происшествия приехала полиция, на кольце встал регулировщик. Водитель Toyota сообщает, что он ехал с Малышева, а Chevrolet — с круговой.

Очевидцы рассказывают, что рядом с перевернувшимся автомобилем лежит женщина. Ее госпитализируют. На Toyota, которая ехала на зеленый, нет номеров. Они могли отлететь во время ДТП.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга ЕТВ рассказали, что водитель Chevrolet Cruze пересекал перекресток улиц Розы Люксембург — Малышева на красный и столкнулся с Toyota Camry, которая ехала по Малышева со стороны Пушкина. Пострадавшая пассажирка Chevrolet с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой доставлена в горбольницу № 36.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают участников и очевидцев аварии. Начато дознание, после этого примут мотивировочное решение.

