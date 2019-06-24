В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня

Вечером , 23 июня , в многоэтажном доме на Крауля , 4 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Молодой мужчина пытался спастись на балконе , но когда площадь пожара увеличилась , он спрыгнул вниз. Его доставили в больницу с различными травмами , сообщает служба спасения « Сова». В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек. С огнем справились за пять минут.

По версии следствия , родители оставили 12-летнюю девочку присматривать за младшими мальчиками. Старшему из них было восемь лет , младшему не исполнилось и года. Скорее всего , дети не уследили за огнем на кухне.

Из горящего дома успели эвакуировать 60 человек. От отравления угарным газом скончался 80-летний мужчина , живший над квартирой , где начался пожар.