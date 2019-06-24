В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня
10:23, 24 Июнь 2019
Пострадавшего увезли в больницу.
Вечером, 23 июня, в многоэтажном доме на Крауля, 4 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Молодой мужчина пытался спастись на балконе, но когда площадь пожара увеличилась, он спрыгнул вниз. Его доставили в больницу с различными травмами, сообщает служба спасения «Сова». В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек. С огнем справились за пять минут.
В начале июня четверо детей погибли при пожаре в Богдановиче. По версии следствия, родители оставили 12-летнюю девочку присматривать за младшими мальчиками. Старшему из них было восемь лет, младшему не исполнилось и года. Скорее всего, дети не уследили за огнем на кухне. Из горящего дома успели эвакуировать 60 человек. От отравления угарным газом скончался 80-летний мужчина, живший над квартирой, где начался пожар.
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