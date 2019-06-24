Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня

10:23, 24 Июнь 2019
yvayvv.jpg
Фото: скриншот с видео службы спасения «Сова»
Пострадавшего увезли в больницу.
Вечером, 23 июня, в многоэтажном доме на Крауля, 4 произошел пожар. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Молодой мужчина пытался спастись на балконе, но когда площадь пожара увеличилась, он спрыгнул вниз. Его доставили в больницу с различными травмами, сообщает служба спасения «Сова». В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек. С огнем справились за пять минут.

В начале июня четверо детей погибли при пожаре в Богдановиче. По версии следствия, родители оставили 12-летнюю девочку присматривать за младшими мальчиками. Старшему из них было восемь лет, младшему не исполнилось и года. Скорее всего, дети не уследили за огнем на кухне. Из горящего дома успели эвакуировать 60 человек. От отравления угарным газом скончался 80-летний мужчина, живший над квартирой, где начался пожар.


Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огня»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Свердловская область , деньги, пожар, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.