В парке Маяковского в Екатеринбурге произошел второй пожар за два дня
17:18, 24 Июнь 2019
В выходные в ЦПКиО горела конюшня.
Второй пожар за последние два дня произошел в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение поступило спасателям в 16:29 по местному времени. «Горит одноэтажное деревянное строение. Приблизительная площадь пожара — 40 квадратных метров», — добавили в пресс-службе МЧС. На место выехали две машины.
В ночь с минувшей субботы на воскресенье в ЦПКиО уже был пожар. Тогда в парке загорелась конюшня. К счастью, лошадей в это время внутри не было.
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