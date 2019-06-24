В парке Маяковского в Екатеринбурге произошел второй пожар за два дня

Второй пожар за последние два дня произошел в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение поступило спасателям в 16:29 по местному времени. «Горит одноэтажное деревянное строение. Приблизительная площадь пожара — 40 квадратных метров», — добавили в пресс-службе МЧС. На место выехали две машины.

В ночь с минувшей субботы на воскресенье в ЦПКиО уже был пожар. Тогда в парке загорелась конюшня. К счастью, лошадей в это время внутри не было.