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Мэр Нижних Серег опроверг слухи о межнациональном конфликте

16:50, 24 Июнь 2019
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Фото: pixabay
После драки с азербайджанцем, в городе собрали руководителей диаспор.
Глава Нижних Серег Валерий Еремеев опроверг слухи о городском межнациональном конфликте. Вечером, 22 июня, во время драки у одного из ночных клубов погиб 49-летний мужчина родом из Азербайджана. Его родственники потребовали выдать им второго участника конфликта. Чтобы избежать межнациональных столкновений, улицы города патрулировали. Вскрытие показало, что мужчина скончался от сердечного приступа. Глава города сообщил, что обстановка в городе нормализовалась.

«Никто не собирается, никого не караулит, ни за кем не бегает. Ситуация под контролем, своевременно были приняты меры дополнительного наблюдения за территорией города. Все идет своим чередом, рабочий день — все работают», — сообщил Валерий Еремеев

Профилактические работы в городе продолжаются. В урегулировании конфликта участвуют руководители диаспор, чтобы не допустить придания межнациональной окраски.

«Это воспринимают как бытовой конфликт — сидели в кафе, выпили, произошла ссора. Никакой национальной розни тут нет. <…>Все говорят, что это трагедия, очень жаль, что человек умер. Но все там живут дружно, с детства буквально знакомы друг с другом, говорят, что чувствуют себя комфортно», — сказал лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , Межнациональный, конфликт, Азербайджан
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