Мэр Нижних Серег опроверг слухи о межнациональном конфликте

Глава Нижних Серег Валерий Еремеев опроверг слухи о городском межнациональном конфликте. Вечером , 22 июня , во время драки у одного из ночных клубов погиб 49-летний мужчина родом из Азербайджана. Его родственники потребовали выдать им второго участника конфликта. Чтобы избежать межнациональных столкновений , улицы города патрулировали. Вскрытие показало , что мужчина скончался от сердечного приступа. Глава города сообщил , что обстановка в городе нормализовалась.





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Профилактические работы в городе продолжаются. В урегулировании конфликта участвуют руководители диаспор , чтобы не допустить придания межнациональной окраски.



« Это воспринимают как бытовой конфликт — сидели в кафе , выпили , произошла ссора. Никакой национальной розни тут нет. <…>Все говорят , что это трагедия , очень жаль , что человек умер. Но все там живут дружно , с детства буквально знакомы друг с другом , говорят , что чувствуют себя комфортно», — сказал лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински.

сообщил Валерий Еремеев