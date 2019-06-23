В екатеринбургском ЦПКиО ночью сгорела конюшня

Минувшей ночью в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге сгорела конюшня. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 02:58 по уральскому времени. На место выехали две машины и восемь работников службы. Животных в конюшне не было, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Возгорание площадью 50 квадратных метров потушили, к пяти часам утра закончили проливать и разбирать конструкции.

В МЧС напоминают, что территорию вокруг строений необходимо постоянно убирать, не сжигать там мусор и не высыпать горящие угли рядом. Также специалисты советуют следить за работниками, которые устанавливают вам электропроводку, не допускать перегрузок электричества и смотреть за печами.