В Екатеринбурге загорелся цех с лаками и красками
10:33, 23 Июнь 2019
Работники предприятия успели эвакуироваться до того, как приехали пожарные.
Цех лакокрасочных материалов загорелся накануне вечером, 22 июня, в Екатеринбурге на улице Труда. Работники предприятия эвакуировались до прибытия пожарных. В цехе находились газовые баллоны, два из которых взорвались из-за высокой температуры. Площадь пожара увеличилась с 600 до 2200 квадратных метров.
На вызов выезжали 17 машин и 50 спасателей, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Пожар удалось потушить. Специалисты инженерно-химической лаборатории замерили концентрацию вредных веществ в воздухе. Превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировали.
Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.
Новое и интересное
Свердловских шашлычников будут ловить полиция, беспилотники и пожарные
Происшествия
В минувшие выходные уральцы неслабо отожгли на природе, организовав полторы сотни лесных пожаров. Пламенных фанатов шашлыка будут преследовать на земле и в небе и безжалостно карать рублем.
На сцене
Религиозная тема и театр
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.