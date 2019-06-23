В Екатеринбурге загорелся цех с лаками и красками

Цех лакокрасочных материалов загорелся накануне вечером, 22 июня, в Екатеринбурге на улице Труда. Работники предприятия эвакуировались до прибытия пожарных. В цехе находились газовые баллоны, два из которых взорвались из-за высокой температуры. Площадь пожара увеличилась с 600 до 2200 квадратных метров.

На вызов выезжали 17 машин и 50 спасателей, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Пожар удалось потушить. Специалисты инженерно-химической лаборатории замерили концентрацию вредных веществ в воздухе. Превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировали.