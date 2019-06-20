В Свердловской области загорелся военный склад
08:54, 20 Июнь 2019
Густой черный столб дыма видели за несколько километров от места происшествия.
Склад военной части загорелся накануне вечером под Ревдой. Фотография пожара появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Густой черный столб дыма заметили за несколько километров от места происшествия.
Было подозрение, что на складе есть боеприпасы и взывчатка, но их в помещении не оказалось. Пожар произошел в отдельно строящемся здании с военным имуществом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ЦВО, было «задымление кровли». В ходе пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали.
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