В Свердловской области загорелся военный склад

Склад военной части загорелся накануне вечером под Ревдой. Фотография пожара появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Густой черный столб дыма заметили за несколько километров от места происшествия.

Было подозрение, что на складе есть боеприпасы и взывчатка, но их в помещении не оказалось. Пожар произошел в отдельно строящемся здании с военным имуществом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ЦВО, было «задымление кровли». В ходе пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали.