Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В Екатеринбурге трехлетняя девочка попала в больницу после аквапарка

08:37, 17 Июнь 2019
limppo.jpg

Фото: группа аквапарка «Лимпопо» / vk.com/limpopoaquapark

Девочка поскользнулась и упала. Кататься с горок и плавать она больше не смогла.

Трехлетняя девочка получила травму во время посещения аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге. Случай произошел в субботу, 15 июня. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, ребенок поскользнулся и упал.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, кто отвечал за безопасность посетителей в аквапарке. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение.

В «Лимпопо» уже не в первый раз травмируются дети. В 2015 году третьеклассник захлебнулся водой и попал в реанимацию. Мальчик долгое время пробыл в состоянии искусственной комы. При проверке выяснилось, что на ребенке не было спасательного жилета. Через год десятилетняя девочка тоже оказалась в реанимации после неудачного катания с горки. Она наглоталась воды.

Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге трехлетняя девочка попала в больницу после аквапарка»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, травма, СК РФ по Свердловской области, дети, Лимпопо, аквапарк, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В интересах ребенка
Городские истории
В интересах ребенка
Кто и почему нарушает права детей в России.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Здоровье онлайн
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» — это чистый развод
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» - это чистый развод
От Светланы Зенковой
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.