В Екатеринбурге трехлетняя девочка попала в больницу после аквапарка

Трехлетняя девочка получила травму во время посещения аквапарка «Лимпопо» в Екатеринбурге. Случай произошел в субботу, 15 июня. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, ребенок поскользнулся и упал.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, кто отвечал за безопасность посетителей в аквапарке. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение.

В «Лимпопо» уже не в первый раз травмируются дети. В 2015 году третьеклассник захлебнулся водой и попал в реанимацию. Мальчик долгое время пробыл в состоянии искусственной комы. При проверке выяснилось, что на ребенке не было спасательного жилета. Через год десятилетняя девочка тоже оказалась в реанимации после неудачного катания с горки. Она наглоталась воды.