Экс-глава СвЖД покончил с собой после освобождения из-под ареста

Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в своем коттедже в селе Иславское на Рублевско-Успенском шоссе. Как пишет Telegram-канала Baza, экс-глава сделал это в ванной. Домработница услышала хлопок и вызвала скорую. Но было уже поздно. Рядом с Алексеем Мироновым нашли огнестрельное оружие. По словам тех, кто общался с погибшим незадолго до гибели, у начальника СвЖД была тяжелая депрессия из-за предъявленных ему обвинений.

Напомним, четыре дня назад Алексея Миронова отпустили из-под домашнего ареста под залог в пять миллионов рублей. Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали его 14 декабря 2018 года. Миронову предъявили обвинение в получении взятки. Позже следствие расширило список обвинений в отношении начальника СвЖД. Алексея Миронова также подозревали в махинациях с закупками.