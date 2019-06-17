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Экс-глава СвЖД покончил с собой после освобождения из-под ареста

20:20, 17 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Четыре дня назад Алексея Миронова, обвиняемого во взятке, отпустили под залог в пять миллионов рублей.

Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой в своем коттедже в селе Иславское на Рублевско-Успенском шоссе. Как пишет Telegram-канала Baza, экс-глава сделал это в ванной. Домработница услышала хлопок и вызвала скорую. Но было уже поздно. Рядом с Алексеем Мироновым нашли огнестрельное оружие. По словам тех, кто общался с погибшим незадолго до гибели, у начальника СвЖД была тяжелая депрессия из-за предъявленных ему обвинений.

Напомним, четыре дня назад Алексея Миронова отпустили из-под домашнего ареста под залог в пять миллионов рублей. Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали его 14 декабря 2018 года. Миронову предъявили обвинение в получении взятки. Позже следствие расширило список обвинений в отношении начальника СвЖД. Алексея Миронова также подозревали в махинациях с закупками.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, убийство, обвинение, взятка, СвЖД, Свердловская область , Екатеринбург
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