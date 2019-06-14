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На ВИЗе загорелся частный детский сад

11:02, 14 Июнь 2019
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Из здания эвакуировали 25 человек.

Частный детский сад на Викулова загорелся в Екатеринбурге. Пользователи «Вконтакте» начали делиться фотографиями густого черного дыма над Цыганским поселком в группе «Инцидент Екатеринбург». «Слава богу детей всех вывести успели», — написал в комментариях Денис Рогов.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара — 150 квадратов. Из здания эвакуировали 25 человек. Среди них 18 детей.

Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, дети, Свердловская область , пожар, детские сады, Екатеринбург
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