На ВИЗе загорелся частный детский сад

Частный детский сад на Викулова загорелся в Екатеринбурге. Пользователи «Вконтакте» начали делиться фотографиями густого черного дыма над Цыганским поселком в группе «Инцидент Екатеринбург». «Слава богу детей всех вывести успели», — написал в комментариях Денис Рогов.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара — 150 квадратов. Из здания эвакуировали 25 человек. Среди них 18 детей.