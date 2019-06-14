На ВИЗе загорелся частный детский сад
11:02, 14 Июнь 2019
Из здания эвакуировали 25 человек.
Частный детский сад на Викулова загорелся в Екатеринбурге. Пользователи «Вконтакте» начали делиться фотографиями густого черного дыма над Цыганским поселком в группе «Инцидент Екатеринбург». «Слава богу детей всех вывести успели», — написал в комментариях Денис Рогов.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара — 150 квадратов. Из здания эвакуировали 25 человек. Среди них 18 детей.
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