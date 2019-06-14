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Беременная женщина потеряла ребенка в ДТП на ЕКАДе

15:25, 14 Июнь 2019
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Навстречу свердловчанке выехала «ГАЗель».

Беременная женщина потеряла ребенка на восьмом месяце беременности в ДТП на 18 километре ЕКАДа. Вчера, 13 июня в 11:00, водитель «ГАЗели» заехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, а потом с Nissan, которым управляла женщина, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Во время аварии также пострадала девятилетняя дочь беременной свердловчанки. Девочка ехала на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Кроме того, досталось и водителю «ГАЗели». У него диагностировали ушиб грудной клетки.

Автомобилистка, которая потеряла ребенка, сейчас в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что водитель «ГАЗели» уснул за рулем. Чтобы разобраться в аварии, следователи проведут дознание.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, дети, беременность, ГИБДД, Свердловская область , Екатеринбург, ЕКАД
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