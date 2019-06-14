Беременная женщина потеряла ребенка в ДТП на ЕКАДе
15:25, 14 Июнь 2019
Навстречу свердловчанке выехала «ГАЗель».
Беременная женщина потеряла ребенка на восьмом месяце беременности в ДТП на 18 километре ЕКАДа. Вчера, 13 июня в 11:00, водитель «ГАЗели» заехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, а потом с Nissan, которым управляла женщина, сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Во время аварии также пострадала девятилетняя дочь беременной свердловчанки. Девочка ехала на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Кроме того, досталось и водителю «ГАЗели». У него диагностировали ушиб грудной клетки.
Автомобилистка, которая потеряла ребенка, сейчас в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что водитель «ГАЗели» уснул за рулем. Чтобы разобраться в аварии, следователи проведут дознание.
Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Новое и интересное
В интересах ребенка
Городские истории
Кто и почему нарушает права детей в России.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ. «Продам почку» — это чистый развод
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».