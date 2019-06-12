Под Нижним Тагилом в сгоревшем садовом домике погибла семья

Домик в коллективном саду «Дачник-1» под Нижним Тагилом загорелся 12 июня в 5:20. Как сообщает свердловское МЧС, огонь охватил садовый дом и баню. Пожар был ликвидирован через два часа.

В сгоревшем домике были найдены тела трех человек. Пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности погибших установлены. В пожаре погибла семья: 33-летний мужчина, его 44-летняя супруга и их четырехлетний сын. СУ СКР по Свердловской области возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.