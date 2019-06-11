Пострадавший от взрыва бытового газа в Нижнем Тагиле скончался

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Сразу после взрыва начался пожар , на место прибыли спасатели. Огонь распространился по площади в 90 квадратных метров — горели две квартиры на четвертом и одна на пятом этажах. Пожарным удалось с помощью автолестницы спасти двух человек , остальных эвакуировали по лестничным пролетам. Сейчас они находятся у родственников.





« В ликвидации последствий происшествия задействованы 49 челеловек , 25 единиц техники , из них от МЧС 17 человек и семь единиц техники. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели , специалисты газовой службы и следственные органы», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Потушить пожар удалось к 21:37 по местному времени. На месте был создан оперативный штаб , который возглавил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В пресс-службе администрации города сообщили , что уже 11 июня на место приедут специалисты « Тагилгражданпроекта» и будут обследовать пострадавший подъезд и оценивать , сколько займет ремонт.





Владельцам квартир предложили резервное жилье , но никто из них не захотел им воспользоваться.

В 18:53 накануне10 июняв доме на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила взорвался бытовой газ. Инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного домаударной волной из окон вынесло мужчину. Пострадавший скончался.