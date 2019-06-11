Пострадавший от взрыва бытового газа в Нижнем Тагиле скончался
08:58, 11 Июнь 2019
Мужчину выбросило ударной волной из окна квартиры на четвертом этаже.
В 18:53 накануне, 10 июня, в доме на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила взорвался бытовой газ. Инцидент произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома, ударной волной из окон вынесло мужчину. Пострадавший скончался.
Сразу после взрыва начался пожар, на место прибыли спасатели. Огонь распространился по площади в 90 квадратных метров — горели две квартиры на четвертом и одна на пятом этажах. Пожарным удалось с помощью автолестницы спасти двух человек, остальных эвакуировали по лестничным пролетам. Сейчас они находятся у родственников.
«В ликвидации последствий происшествия задействованы 49 челеловек, 25 единиц техники, из них от МЧС 17 человек и семь единиц техники. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Потушить пожар удалось к 21:37 по местному времени. На месте был создан оперативный штаб, который возглавил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В пресс-службе администрации города сообщили, что уже 11 июня на место приедут специалисты «Тагилгражданпроекта» и будут обследовать пострадавший подъезд и оценивать, сколько займет ремонт.
Владельцам квартир предложили резервное жилье, но никто из них не захотел им воспользоваться.
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Фото: администрация Нижнего Тагила
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