В Свердловской области байкеры напали на операторов придорожных камер

Свердловская полиция ищет байкеров-дебоширов, которые в минувшие выходные напали на операторов придорожных камер. Случаи зафиксировали на дорогах «Мезенское-Заречный» и «Екатеринбург-Тюмень» в обход поселка Белоярский. Отряды ГИБДД и ДПС уже в курсе произошедшего. Их тоже задействовали в поиске мотоциклистов.

Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, придорожные камеры устанавливают с учетом аварийности трасс. Съемка должна помочь сохранить жизнь и здоровье водителей и пассажиров. По словам Горелых, на дороге «Мезенское-Заречный» количество ДТП снизилось с 25 до двух за последний год. На трассе «Екатеринбург-Тюмень» в 2018 году случилось 53 ДТП с семью погибшими и 18 пострадавшими. За 2019 год на этой автодороге зафиксировали три аварии с тремя пострадавшими.