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В Свердловской области байкеры напали на операторов придорожных камер

09:45, 11 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Происшествия случились в минувшие выходные на дорогах «Мезенское-Заречный» и «Екатеринбург-Тюмень». Полиция ищет мотоциклистов.

Свердловская полиция ищет байкеров-дебоширов, которые в минувшие выходные напали на операторов придорожных камер. Случаи зафиксировали на дорогах «Мезенское-Заречный» и «Екатеринбург-Тюмень» в обход поселка Белоярский. Отряды ГИБДД и ДПС уже в курсе произошедшего. Их тоже задействовали в поиске мотоциклистов.

Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, придорожные камеры устанавливают с учетом аварийности трасс. Съемка должна помочь сохранить жизнь и здоровье водителей и пассажиров. По словам Горелых, на дороге «Мезенское-Заречный» количество ДТП снизилось с 25 до двух за последний год. На трассе «Екатеринбург-Тюмень» в 2018 году случилось 53 ДТП с семью погибшими и 18 пострадавшими. За 2019 год на этой автодороге зафиксировали три аварии с тремя пострадавшими.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, МВД, трасса , байкеры, камера, нападение, Екатеринбург
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