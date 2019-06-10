В Екатеринбурге автомобилист избил водителя автобуса
16:44, 10 Июнь 2019
Женщину ударяли об асфальт, рассказали ЕТВ очевидцы.
Полицейские задержали мужчину, который избил водителя автобуса № 45 на перекрестке улиц Восточная и Малышева в Екатеринбурге. Женщина получила телесные повреждения, ее доставили больницу. Задержанный признал свою вину, заявив, что конфликт произошел из-за спорной ситуации на дороге.
Очевидцы инцидента рассказали ЕТВ, что водителя автобуса били об асфальт, а после насильственных действий мужчина скрылся. Сейчас полиция проводит проверку — и призывает горожан решать конфликтные ситуации на дороге мирно.
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