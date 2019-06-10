В Екатеринбурге автомобилист избил водителя автобуса

Полицейские задержали мужчину , который избил водителя автобуса № 45 на перекрестке улиц Восточная и Малышева в Екатеринбурге. Женщина получила телесные повреждения , ее доставили больницу. Задержанный признал свою вину , заявив , что конфликт произошел из-за спорной ситуации на дороге.



