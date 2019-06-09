В Екатеринбурге сгорело здание школы №41 на ВИЗе

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Здание школы находится на реконструкции , поэтому внутри никого не было. Тушить пожар приехали две машины и восемь спасателей , они смогли справиться с огнем за 25 минут.





Школа № 41 сейчас временно размещается в здании школы № 57 на Белореченской , 25. Старое же здание на Котельникова ждет масштабная реконструкция — его приведут в порядок и сделают современным , а также дополнят вторым зданием.

Здание школы № 41 на улице Котельникова5А загорелось днем в воскресенье9 июня. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской областисигнал в диспетчерскую поступил в 12:50 — на первом этаже вспыхнул мусор.