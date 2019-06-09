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В Екатеринбурге сгорело здание школы №41 на ВИЗе

15:41, 09 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Корпус на Котельникова был закрыт на ремонт.
Здание школы № 41 на улице Котельникова, 5А загорелось днем в воскресенье, 9 июня. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал в диспетчерскую поступил в 12:50 — на первом этаже вспыхнул мусор.

Здание школы находится на реконструкции, поэтому внутри никого не было. Тушить пожар приехали две машины и восемь спасателей, они смогли справиться с огнем за 25 минут.

Школа № 41 сейчас временно размещается в здании школы № 57 на Белореченской, 25. Старое же здание на Котельникова ждет масштабная реконструкция — его приведут в порядок и сделают современным, а также дополнят вторым зданием.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Происшествия, школа, пожар, Екатеринбург
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