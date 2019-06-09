В Екатеринбурге сгорело здание школы №41 на ВИЗе
15:41, 09 Июнь 2019
Корпус на Котельникова был закрыт на ремонт.
Здание школы № 41 на улице Котельникова, 5А загорелось днем в воскресенье, 9 июня. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал в диспетчерскую поступил в 12:50 — на первом этаже вспыхнул мусор.
Здание школы находится на реконструкции, поэтому внутри никого не было. Тушить пожар приехали две машины и восемь спасателей, они смогли справиться с огнем за 25 минут.
Школа № 41 сейчас временно размещается в здании школы № 57 на Белореченской, 25. Старое же здание на Котельникова ждет масштабная реконструкция — его приведут в порядок и сделают современным, а также дополнят вторым зданием.
Взрыв как итог распада
Почему уничтожили храм святой Екатерины? Ответы в жизни его прихожан с 1918 года.
Новое и интересное
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
Гости Екатеринбурга
Виктор Лошак: «Новое поколение не готово к компромиссам».
Как создаются новые фантастические миры?