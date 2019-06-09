Самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Санкт-Петербург
10:13, 09 Июнь 2019
Командир воздушного судна развернул лайнер из-за технических проблем.
Самолет «Уральских авиалиний» рейса U6-226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, отправившийся в 21:15, вернулся в Пулково спустя полчаса после взлета. Такое решение принял командир воздушного судна — по техническим причинам. После этого всех пассажиров высадили, им пришлось ждать другой борт. Также авиакомпания пообещала вернуть деньги всем, кто не захочет ждать замены.
«Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
По информации онлайн-табло Кольцово, рейс U6-226 приземлился в Екатеринбурге на пять часов позже запланированного — в семь утра 9 июня, а не в 2:00.
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