Самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Санкт-Петербург

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« Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета после того , как на борту сработал датчик неисправности одной из гидросистем», — сообщили в пресс-службе « Уральских авиалиний».





По информации онлайн-табло Кольцово , рейс U6-226 приземлился в Екатеринбурге на пять часов позже запланированного — в семь утра 9 июня , а не в 2:00.

СамолетУральских авиалиний» рейса U6-226 из Санкт-Петербурга в Екатеринбурготправившийся в 21:15вернулся в Пулково спустя полчаса после взлета. Такое решение принял командир воздушного судна — по техническим причинам. После этого всех пассажиров высадилиим пришлось ждать другой борт. Также авиакомпания пообещала вернуть деньги всемкто не захочет ждать замены.