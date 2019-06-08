С мухами-захватчиками начали бороться с подачи полпреда Цуканова

По словам жителей свердловских поселков, их атаковали мухи. Насекомые в Лазоревом и Дружинино, как рассказывают очевидцы, расплодились и осложнили жизнь людям. Причиной атаки миллионов мух стал куриный помет, который в качестве удобрения был использован на полях крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Савченко.

По поручению полпреда президента по УрФО Николай Цуканова, к которому обратились жители Лазоревого и Дружинино, побывал главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Андрей Савченко объяснил, что куриный помет использует, как удобрение, не первый год. А причиной появления миллионов мух стала погода — теплые дни в апреле–мае спровоцировали резкое увеличение количества насекомых.