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С мухами-захватчиками начали бороться с подачи полпреда Цуканова

10:00, 08 Июнь 2019
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Фото: gfi66.uralfo.ru
Жители поселков Лазоревый и Дружинино пожаловались на нереальной количество насекомых.

По словам жителей свердловских поселков, их атаковали мухи. Насекомые в Лазоревом и Дружинино, как рассказывают очевидцы, расплодились и осложнили жизнь людям. Причиной атаки миллионов мух стал куриный помет, который в качестве удобрения был использован на полях крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Савченко.

По поручению полпреда президента по УрФО Николай Цуканова, к которому обратились жители Лазоревого и Дружинино, побывал главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Андрей Савченко объяснил, что куриный помет использует, как удобрение, не первый год. А причиной появления миллионов мух стала погода — теплые дни в апреле–мае спровоцировали резкое увеличение количества насекомых.

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Фото: gfi66.uralfo.ru

После вмешательства властей, фермер заключил договор с Первоуральским филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Сейчас в поселках обрабатываются и дезинфицируются дороги, ведется рекультивация земель. В уничтожении мух принимают участие сотрудники и техника «Птицефабрика «Среднеуральская».

Администрация поселка Дружинино обратилась к жителям с просьбой в течение двух суток не выводить на пастбища домашний скот.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, мухи, Свердловская область , удобрения, Дружинино, полпред, экология, Николай Цуканов
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