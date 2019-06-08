На Среднем Урале загорелась исправительная колония
13:20, 08 Июнь 2019
По предварительным данным, пострадавших нет.
Исправительная колония загорелась в поселке Гари Свердловской области. «Возгорание возникло в одном из зданий колонии, огонь перекинулся еще на три постройки. В общей сложности горит две тысячи квадратных метров», — сказал источник «Интерфакса». По предварительным данным, никто не пострадал.
Позднее пресс-служба прокуратуры Свердловской области подтвердила данные о происшествии. «Более точная информация будет получена после завершения тушения», — говорится в сообщении ведомства, его цитирует ТАСС. Агентство, ссылаясь на ГУФСИН, также сообщает, что заключенных решено не эвакуировать. В колонии № 8 ГУФСИН России по Свердловской области могут находиться до 600 человек.
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