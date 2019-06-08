На Среднем Урале загорелась исправительная колония

«

,

«

,





Позднее пресс-служба прокуратуры Свердловской области подтвердила данные о происшествии. « Более точная информация будет получена после завершения тушения», — говорится в сообщении ведомства , его цитирует ТАСС. Агентство , ссылаясь на ГУФСИН , также сообщает , что заключенных решено не эвакуировать. В колонии № 8 ГУФСИН России по Свердловской области могут находиться до 600 человек.

Исправительная колония загорелась в поселке Гари Свердловской области., — сказал источникИнтерфакса». По предварительным даннымникто не пострадал.