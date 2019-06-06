В Екатеринбурге разбили машину шеф-редактора Znak.com
09:27, 06 Июнь 2019
Дмитрий Колезев поймал предполагаемого злоумышленника с поличным.
Машину шеф-редактора Znak.com сегодня утром вскрыли в Екатеринбурге. Об этом в социальных сетях рассказал сам Дмитрий Колезев. «Выхожу к машине, чтобы ехать на тренировку. Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется, спит», — написал журналист.
Когда Дмитрий Колезев вызвал полицию, человек выбрался из машины — и ушел. На автомобиле шеф-редактор Znak.com обнаружил «капли крови и много грязи». Все происходящее Колезев заснял на камеру и передал приехавших сотрудника правоохранительных органов. »Сейчас стою у машины и жду следователей. Что это было — не знаю. Провокация или случайность, не понимаю», — заявил журналист.
Когда Дмитрий Колезев вызвал полицию, человек выбрался из машины — и ушел. На автомобиле шеф-редактор Znak.com обнаружил «капли крови и много грязи». Все происходящее Колезев заснял на камеру и передал приехавших сотрудника правоохранительных органов. »Сейчас стою у машины и жду следователей. Что это было — не знаю. Провокация или случайность, не понимаю», — заявил журналист.
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