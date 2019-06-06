В Екатеринбурге разбили машину шеф-редактора Znak.com

«

ыхожу к машине , чтобы ехать на тренировку. Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется , спит», — написал журналист.



Когда Дмитрий Колезев вызвал полицию , человек выбрался из машины — и ушел. На автомобиле шеф-редактор Znak.com обнаружил « капли крови и много грязи». Все происходящее Колезев заснял на камеру и передал приехавших сотрудника правоохранительных органов. » Сейчас стою у машины и жду следователей. Что это было — не знаю. Провокация или случайность , не понимаю», — заявил журналист.

Машину шеф-редактора Znak.com сегодня утром вскрыли в Екатеринбурге. Об этом в социальных сетях рассказал сам Дмитрий Колезев.