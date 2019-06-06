Трех пропавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге
Трех мальчиков из Режа, которые ушли из дома в субботу, 1 июня, нашли. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчиков обнаружили на улице Союзной в Екатеринбурге. Дети уехали в уральскую столицу не сразу. По словам Горелых, первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже, а уже потом сели на попутку.
Здесь они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов. Это восьмая на их счету приключенческая история, связанная с самовольным уходом из дома. Поисковым мероприятиям дан отбой. Всего в розыске школьников были задействованы 135 человек, 60 волонтеров, в том числе педагогов школ, где они учились, и 75 полицейских.
Здоровью мальчиков ничего не угрожает. Как только ребят нашли, их доставили в полицию, а потом к врачам. Сотрудники МВД начали проверку, после которой они примут решение.