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Трех пропавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге

14:32, 06 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Данил, Данила и Даниил пять дней не были дома.

Трех мальчиков из Режа, которые ушли из дома в субботу, 1 июня, нашли. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчиков обнаружили на улице Союзной в Екатеринбурге. Дети уехали в уральскую столицу не сразу. По словам Горелых, первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже, а уже потом сели на попутку.

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Здесь они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов. Это восьмая на их счету приключенческая история, связанная с самовольным уходом из дома. Поисковым мероприятиям дан отбой. Всего в розыске школьников были задействованы 135 человек, 60 волонтеров, в том числе педагогов школ, где они учились, и 75 полицейских.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Здоровью мальчиков ничего не угрожает. Как только ребят нашли, их доставили в полицию, а потом к врачам. Сотрудники МВД начали проверку, после которой они примут решение.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, пропали дети, дети, пропал ребенок, Реж, Екатеринбург, Валерий Горелых
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