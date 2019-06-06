Трех пропавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге

Трех мальчиков из Режа, которые ушли из дома в субботу, 1 июня, нашли. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчиков обнаружили на улице Союзной в Екатеринбурге. Дети уехали в уральскую столицу не сразу. По словам Горелых, первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже, а уже потом сели на попутку.