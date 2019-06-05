В Екатеринбурге раскрыли рабочих, которые выдавали щебенку за лом
11:10, 05 Июнь 2019
Работники цеха нанесли предприятию ущерб в 16 миллионов рублей.
В 2012 году житель Екатеринбурга работал начальником цеха на предприятии, которое занималось переработкой черных металлов. Он решил заработать и начал поставлять на производственный участок щебенку под видом лома, хотя ее нельзя было даже переработать. Чтобы его не раскрыли, он привлек четверых подчиненных. До 2017 года они помогали скрывать поставки щебня: создавали фальшивые документы договоров с ломосдатчиками. Расплачивались с выдуманными людьми деньгами предприятия. За два года они нанесли ущерб в 16 миллионов рублей, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В 2018 году их обман раскрыли и обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Чкаловский суд назначил начальнику цеха наказание в четыре года лишения свободы условно. Его помощникам — по три года условного наказания.
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