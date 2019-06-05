В Екатеринбурге раскрыли рабочих, которые выдавали щебенку за лом

В 2012 году житель Екатеринбурга работал начальником цеха на предприятии , которое занималось переработкой черных металлов. Он решил заработать и начал поставлять на производственный участок щебенку под видом лома , хотя ее нельзя было даже переработать. Чтобы его не раскрыли , он привлек четверых подчиненных. До 2017 года они помогали скрывать поставки щебня: создавали фальшивые документы договоров с ломосдатчиками. Расплачивались с выдуманными людьми деньгами предприятия. За два года они нанесли ущерб в 16 миллионов рублей , сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.





В 2018 году их обман раскрыли и обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Чкаловский суд назначил начальнику цеха наказание в четыре года лишения свободы условно. Его помощникам — по три года условного наказания.